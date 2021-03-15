2021/03/15 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_علوان_حسين هذه المقاطع الشعرية الطريّة تزخر بالمضامين و الصور الجديدة من خلال استنطاق تمثال الثور المجنح .



يتخذ السرد فيها على لسان الثور المجنح شكل التداعي للأفكار الذي يستعرض شواخص ألفي عام من تاريخ حضارة العراق لتصل الماضي المجيد بالحاضر التعس الذي يورث الحزن المقترن بالألم .



هي احتفال لشعب العراق ، بقدر ماهي مرثاة لجراحاته التي يبث شجنها و شجونها الثور المجنح في رسالته الأخيرة إليهم .النص :أ ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (-الرسالة الأخيرة من الثور المجنح- للشاعر الثائر منتظر هادي العقابي - حسين علوان حسين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (-الرسالة الأخيرة من الثور المجنح- للشاعر الثائر منتظر هادي العقابي - حسين علوان حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).