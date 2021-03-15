الحراك الشعبي في مرحلة ما قبل (ربيع الشباب العربي) الحلقة الخامسة عشرة (15/ 18) - حسن خليل غريب

2021/03/15 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_خليل_غريب المفهوم الثاني:الالتباس في تحديد قضايا العرب المركزيةكانت فلسطين قضية العرب المركزية لأن الهدف من احتلالها هو وضع حاجز جغرافي وبشري غريب يمنع قيام دولة الوحدة العربية.



ولأن استهدافها كان استهدافاً لقضية الوحدة، قال مؤسس الحزب: (فلسطين طريق الوحدة، والوحدة طريق فلسطين).



وإذا كانت الحركة الصهيونية لم تتمكن من هضم الخطوة الأولى من الاحتلال، فلأن الحركة العربية الثورية اعتبرت قضية فلسطين قضية ......





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