مقترح جديد بشأن

2021/03/15 | 08:51 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

كشف مصدر نيابي، عن وجود مقترح يقضي بتسليم إقليم كردستان 460 ألف برميل نفط يومياً إلى بغداد، على أن...

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