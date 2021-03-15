2021/03/15 | 08:54 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز / بغداد أعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، تسجيل حدوث 3 هزات أرضية فجر اليوم الإثنين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.
وذكرت الهيأة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المراصد الزلزالية سجلت 3 هزات أرضية في اوقات متقاربة، الاولى في تمام الساعة 12:05:47 فجر اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2،6) …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حدوث 3 هزات أرضية في خانقين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكرت الهيأة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المراصد الزلزالية سجلت 3 هزات أرضية في اوقات متقاربة، الاولى في تمام الساعة 12:05:47 فجر اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2،6) …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل حدوث 3 هزات أرضية في خانقين) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل حدوث 3 هزات أرضية في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).