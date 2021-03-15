تسجيل حدوث 3 هزات أرضية في خانقين

2021/03/15 | 08:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، تسجيل حدوث 3 هزات أرضية فجر اليوم الإثنين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وذكرت الهيأة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المراصد الزلزالية سجلت 3 هزات أرضية في اوقات متقاربة، الاولى في تمام الساعة 12:05:47 فجر اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2،6) …

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