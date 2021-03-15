ديالى تسجل ثلاث هزات ارضية

2021/03/15 | 08:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الاثنين، عن تسجيل المراصد الزلزالية في الهيأة العامة للأنواء الجوية حدوث ثلاث هزات أرضية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وقالت الوزارة في بيان، إن “الهزات سجلت في اوقات متقاربة الاولى في تمام الساعة 12:05:47 فجر اليوم بالتوقيت المحلي وبلغت قوتها (2،6) درجة وتبعد (5) كم جنوب شرق قضاء خانقين، […]

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