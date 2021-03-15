تفاصيل جديدة عن سرقة منزل دي ماريا

2021/03/15 | 08:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واعكشف تقرير صحفي فرنسي، بعض تفاصيل عملية السطو المسلح على منزل عائلة آنخيل دي ماريا، لاعب باريس سان جيرمان.وأشارت صحيفة لو باريزيان إلى أن "عائلة دي ماريا أثناء تواجدها في مكان الحادث، لم تسمع شيئا أثناء تنفيذ عملية السرقة".وأضافت أن" اللصوص سرقوا محتويات الخزنة الموجودة في الطابق العلوي للمنزل، وتم الاستعانة بوحدة سرقة متخصصة أرسلت إلى عنوان منزل اللاعب الأرجنتيني".وتسبب هذا الحادث في عدم استكمال دي ماريا مباراة فريقه ضد نانت، مساء امس الأحد، في الدوري الفرنسي.وكانت شبكة راديو مونت كارلو، كشفت أن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي أبلغ ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق بضرورة إخراج دي ماريا من الملعب بسبب خطورة الموقف.المصدر: كوورة

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