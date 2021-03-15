بعد جهود أميركية.. الإفراج عن صحفي يمني معتقل في عدن

2021/03/15 | 08:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفرج المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، عن الصحفي اليمني عادل الحسني يوم الأحد, بعد أن قضى قرابة ستة أشهر في السجن، بحسب ما قالته محاميته ليزا مناع سعيد لشبكة سي إن إن.

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