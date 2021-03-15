حدوث ثلاث هزات أرضية في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد

2021/03/15 | 08:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق حدوث ثلاثة هزات أرضية فجر اليوم الموافق 15/ اذار/ 2021 في قضاء خانقين من محافظة ديالى....

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