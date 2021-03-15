البرلمان العراقي يناقش تأسيس شركة نفط خاصة بكردستان

2021/03/15 | 08:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب في البرلمان العراقي يوسف الكلابي، ان المادة الخاصة بحصة منطقة كردستان هي وراء تاجيل التصويت على الموازنة، فيما كشف عن طرح مقترح بتأسيس شرك...

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