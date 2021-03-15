الرافدين: اكثر من 1400 موظف ومنتسب تم منحهم السلف

2021/03/15 | 09:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…

اعلن مصرف الرافدين حصيلة السلف التي تم منحها للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية وتحديدا في ثلاثة اشهر.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “عدد الذين تم منحهم السلف وصل الى 1485 مستلف”

مشيرا الى ان ” عملية تسليم السلف لا تزال مستمرة والتقديم عليها يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات والحصول عليها بطريقة فورية وبواسطة برنامج الكتروني يتيح تسليمها بشكل فوري “.انتهى 25

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