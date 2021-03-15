تسجيل حدوث هزة أرضية رابعة في خانقين

2021/03/15 | 09:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد سجلت الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، حدوث هزة أرضية رابعة بقوة (4،1) درجة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.وذكرت الهيأة في تقرير تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مراصدها الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية رابعة في تمام الساعة 1:51:16 من صباح اليوم بالتوقيت المحلي قرب مكان حدوث الهزات …

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