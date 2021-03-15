اسعار النفط تقفز.. البرميل عند الـ70 دولارًا

2021/03/15 | 09:23 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع تراجع خام برنت بالقرب من 70 دولارا للبرميل، مدعوما بتخفيضات الإنتاج من كبار المنتجين والتفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي وتعافي الطلب على الوقود في النصف الثاني من العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ايار 50 سنتًا، أو 0.72٪، إلى 69.72 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:28 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 66.13 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 52سنتًا، أو 0.79٪.

وتأتي تخفيضات الإمدادات في الوقت الذي قررت فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم أوبك +، في وقت سابق هذا الشهر تمديد معظم تخفيضات الإمدادات حتى نيسان.

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