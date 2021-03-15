هولندا تعلق استخدام لقاح أسترازينيكا ضد كورونا

2021/03/15 | 09:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الحكومة الهولندية، أنها ستعلق استخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا حتى نهاية الشهر الجاري في إجراء احترازي.وقالت الحكومة في بيان، يوم أمس الاحد، انه “بناء على معلومات جديدة، نصحت هيئة الأدوية الهولندية، في إجراء احترازي وبانتظار تحقيق معمق أكثر، بتعليق استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا”.وأضافت انه “تم إلغاء […]

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