خطط لتأهيل سبعة معامل للزجاج والسيراميك في الأنبار

2021/03/15 | 09:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنبار – واع – أحمد الدليميكشفت الشركة العامة للزجاج والحراريات، عن خطط لتأهيل وتطوير سبعة معامل للزجاج والسيراميك عن طريق الاستثمار في محافظة الأنبار.وقال مدير إعلام الشركة عارف الدليمي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الشركة العامة للزجاج والحراريات دأبت منذ عودة الحياة إلى محافظة الأنبار على استقطاب المستثمرين وجلب رؤوس الأموال لغرض النهوض بواقع الشركة وإعادة الحياة إليها، من خلال تأهيلها وتجديد معاملها الإنتاجية وزيادة الطاقات، بهدف النهوض بالصناعة في المحافظة كونها تعاني من قلة فرص العمل للكثير من الشباب.وأضاف، أنه في حال تشغيل معمل الزجاج سيوفر الكثير من فرص العمل للعاطلين، لافتاً إلى أن الشركة بصدد التوقيع على عقود استثمار مع شركات روسية واوروبية لغرض تجديد وتاهيل وتطوير المعامل البالغ عددها سبعة معامل أربعة منها للزجاج (معمل الالواح الزجاجية ومعمل القناني والجرار ومعمل زجاج القناني الطبية ومعمل زجاج الالواح المسطحة) وثلاثة للسيراميك (معمل سيراميك الجدران ومعمل سيراميك الارضيات ومعمل الادوات الصحية).واوضح، ان الشركة في طور توقيع العقد ضمن التوقيتات التي رسمتها وزارة الصناعة على أمل أن تتم التوافقات مع هذه الشركات والمباشرة ضمن التأسيسات والتوقيتات المرسومة . وأشار إلى أن خبراء من شركات روسية مع خبير من شركة Horn الألمانية حضروا الى مقر الشركة لغرض إجراء المسح الفني وتقييم احتياجات التأهيل لمعامل الزجاج للفترة من ٢٠٢١/٣/٩ الى ٢٠٢١/٣/١٩ ، مبيناً أن فريق الخبراء سيقوم بإجراء الفحص والتقييم لاحتياجات تأهيل المعامل القائمة (مشروع الألواح الزجاجية ومشروع القناني الطبية) بما ينسجم مع تطور تكنولوجيا صناعة الزجاح مع المرافق الخدمية ومحطات الكهرباء والمولدات والشبكات والخزانات .وتابع: بالإضافة إلى الاطلاع على مواقع المشاريع الجديدة، لافتاً الى ان مشروع القناني والجرار بطاقة انتاج ١٧٥ طن/يوم ومشروع الزجاج المسطح بطاقة ٧٠٠ طن/ يوم ، والذي سيقام في الأرض المخصصة له في منطقة الـ ١٨ كيلو في منطقة زنكورة ضمن القرية العصرية بالقرب من مدينة الانبار الصناعية .ومضى بالقول، انه في ضوء هذا الجرد سيتم تقديم خطة العمل التفصيلية التي سوف تعتمد بعد التوقيع على العقد للبدء بأعمال التأهيل والتحديث ، مؤكداً انه ستتم خلال فترة تواجد الخبراء مناقشة تفاصيل مسودة العقد للوصول إلى الصيغة النهائية وعرضها على الدوائر المختصة في مقر وزارة الصناعة والمعادن في منتصف الاسبوع المقبل للتباحث والتدقيق في إجراءات الشركة قبل التوقيع النهائي مع الشركات الروسية وضمن التوقيتات المحددة وقبل تاريخ ٢٠٢١/٣/١٨ .وختم قوله، انه ومن المؤمل أن يتم وضع حجر الأساس لمشاريع الشركة ضمن الفترة التي وضعتها إدارة الشركة ، مؤكدا ان هذا الإنجاز يعد إضافة جديدة الى المحافظة حيث تشهد المحافظة تطور في عملية الاعمار والنهوض بالمؤسسات الحكومية.

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