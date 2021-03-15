"ديكس".. منصة سامسونغ تحول الهاتف المحمول إلى حاسوب منزلي

2021/03/15 | 09:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما لا يعرف الكثير من من مقتني هواتف سامسونغ أنه يمكنهم استخدام أجهزتهم كحاسوب منزلي أو محمول بفضل تطبيق أطلقته وطورته الشركة الكورية على مدار الأعوام الأخيرة.

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