2021/03/15 | 09:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعود الاحتجاجات الشعبية مرة اخرى الى الواجهة لكن هذه المرة في محافظات الفرات الاوسط العراقية وبالتحديد في محافظة النجف الاشرف حيث خرج العشرات من المو...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اسباب الاحتجاجات في النجف الاشرف) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اسباب الاحتجاجات في النجف الاشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).