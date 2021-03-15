نائبة تفتح نيرانها ضد مستشاري الكاظمي: طحنون يمنح المناصب لمن يشاء !

2021/03/15 | 09:31 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اتهمت النائبة عالية نصيف، مستشاري رئيس الوزراء، بالتبعية لاجندة خاصة، فيما صوبت تجاه إحدى الشخصيات التي قالت انها تمنح "المناصب" لمن تشاء.

واضافت نصيف في حديث متلفز تابعه NRT عربية الاثنين (15 اذار 2021)، ان "اشخاصا ونوابا في الحكومة حينما يرغبون بمنصب ما، يذهبون الى (طحنون) للحصول على ذلك المنصب".

فيما اشارت الى ان "مستشاري رئيس الوزراء لهم اجندة خاصة بهم، وهذا هو سبب وجودهم فينفذون ما يدور عبر هذه الاجندة"، مشيرة الى ان "احد مستشاري الكاظمي هو احد ادوات طحنون"، دون ان تكشف عن حقيقة هذه الشخصية او المسمى الرسمي لها.

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