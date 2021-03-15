بينها لقاء مثير.. مباريات اليوم بدوري الكرة الممتاز والقنوات الناقلة

2021/03/15 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

تسكتمل الجولة (24) بدوري الكرة الممتاز اليوم الاثنين ( 15 آذار 2021)، بأربع مباريات ، بينها لقاء مثير يجمع الشرطة والديوانية بملعب الشعب الدولي، وتأتي إثارة هذه المباراة من الجو المشحون بين الطرفين بسبب تصريحات رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي والاحاديث المقابلة من اعضاء ادارة الشرطة، فتحولت المواجهات الكلامية بين جمهور الفريقين قبل اللقاء المنتظر على شبكات التواصل الاجتماعي .

مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

النفط – القاسم – (الساعة الثانية ظهراً) – تسجل وتبث مساءً من قناة الشباب سبورت

أمانة بغداد – الجوية –(الساعة (الثانية ظهراً) – تُنقل مباشرة من قناة الشباب سبورت

الشرطة – الديوانية – الساعة (4:15 عصراً) – تُنقل مباشرة من قناة الشباب سبورت

الميناء – نفط البصرة – الساعة (6:30 مساءً) – تُنقل مباشرة من قناة الشباب سبورت

وكانت الجولة 24 قد افتتحت امس الاحد بتعادل الكرخ والسماوة وفوز زاخو على الطلبة.

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