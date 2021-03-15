وزارة العمل تتحدث عن زيادة رواتب العاطلين وإطلاق قروض جديدة قريباً

2021/03/15 | 09:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاثنين (15 آذار 2021)، شمول 400 الى 500 ألف مستفيد بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية في حال اقرار موازنة العام الحالي.

وقال الوزير عاد لالركابي في تصريح صحفي، إن "وزارة العمل تعمل وفق اطار توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من خلال الاهتمام بشريحة الفقراء وستفعّل جهودها وخططها المقبلة عبر الاهتمام بذوي الاعاقة والشرائح التي نص عليها قانون هيئة الحماية الاجتماعية لشمولها بخدمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وكذلك العمل والتدريب والضمان الاجتماعي".

واضاف انه "بعد اقرار الموازنة سيجري فتح باب الشمول لمستفيدين جدد بين 400 الى 500 ألف مستفيد من اعانات شبكة الحماية الاجتماعية وفق ضوابط الحماية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة".

وأشار الركابي، إلى "وجود زيادة في رواتب العاطلين وسيجري اعلان ذلك وفق جدول تدرج فيه جميع التفاصيل المتعلقة بتلك الاعانات".

وتابع، أن "اللقاء الذي جرى مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي واعضاء اللجنة المالية وعدد من قادة الكتل السياسية تمخض عن وعود بأن تخصيصات وزارة العمل لن يجري المساس بها خلال موازنة العام الحالي".

وأكد وزير العمل، أن "وزارته ستطلق وجبة جديدة من القروض للعاطلين خلال الايام القليلة المقبلة بواقع من 4 الى 5 آلاف قرض"، مبينا ان "مبلغ القرض الواحد يبلغ 8 ملايين دينار".

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