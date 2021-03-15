وزير التعليم يوجه بالتنفيذ الدقيق والعاجل لنظام المؤهلات التقنية والمهنية في العراق

2021/03/15 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ا نبيل كاظم عبد الصاحب بضرورة التنفيذ الدقيق والعاجل لنظام المؤهلات التقنية والمهنية الذي أقره مجلس الوزراء ضمن مشروع اصلاح التعليم المهني والتقني في العراق.وجاء في رسالة وجهها الى هيئة الرأي :" ان نظام المؤهلات سيسهم في تطوير الجوانب المهنية التي تبلورها مؤسسات التعليم والتدريب التقني في ضوء حاجة سوق العمل ومتطلبات التنمية الوطنية ورؤية الدولة في ادارة السياسات الستراتيجية في مجال التعليم والتدريب".واوضح :" ان المسارات المعتمدة في هذه السياسة تراعي مقاييس الجودة ويمكن لها ان ترتقي بمؤهلات التعليم التقني والمهني في العراق "، داعيا في الوقت نفسه الى عقد وتكثيف الاجتماعات بين الجامعات التقنية المختصة لوضع برنامج العمل والتنفيذ بما يحقق اهداف التعليم والتدريب على وفق المؤهلات العالمية بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الاوروبي./ انتهى8

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