الرافدين : اكثر من 1400 موظف ومنتسب في الداخلية تسلموا السلف

2021/03/15 | 09:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين: اكثر من 1400 موظف ومنتسب تم منحهم السلفبغداد / نينا / اعلن مصرف الرافدين حصيلة السلف التي تم منحها للموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية من 3/8 ولغاية 3/11 .وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان:" ان عدد الذين تم منحهم السلف وصل الى 1485 مستلفا، و ان عملية تسليم السلف لا تزال مستمرة "، مبينا :" ان التقديم يكون عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات والحصول عليها بطريقة فورية وبواسطة برنامج الكتروني يتيح تسليمها بشكل فوري"./ انتهى

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