العمل: إضافة أكثر من 400 ألف مستفيد جديد من الرعاية الاجتماعية ضمن الموازنة

2021/03/15 | 09:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الإثنين، شمول 400 إلى 500 ألف مستفيد بإعانات شبكة الحماية الاجتماعية في حال اقرار موازنة العام الحالي.وقال الركابي في تصريح صحفي، إن “وزارة العمل تعمل وفق إطار توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الــكــاظــمــي مــن خـــلال الاهــتــمــام بـشـريـحـة الفقراء، وستفعّل جهودها وخططها المقبلة عــبــر الاهــتــمــام بـــذوي الاعــاقــة والــشــرائــح الــتــي نــص عـلـيـهـا قــانــون هـيـئـة الـحـمـايـة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــشـــمـــولـــهـــا بـــخـــدمـــات وزارة الــعــمــل والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، وكـــذلـــك الــعــمــل والـــتـــدريـــب والــضــمــان الاجتماعي”.وأضــاف، أنــه “بـعـد اقــرار المــوازنــة سيجري فتح باب الشمول لمستفيدين جدد بين 400 الــى 500 ألــف مستفيد مـن إعــانــات شبكة الحماية الاجتماعية وفـق ضـوابـط الحماية الاجـتـمـاعـيـة […]

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