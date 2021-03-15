بالصور..الوفد الامني الرفيع في قضاء سنجار

2021/03/15 | 09:36 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل صباح اليوم الاثنين وفدا امنيا رفيعا قادما من بغداد الى قضاء سنجار بمحافظة نينوى لمتابعة الوضع الامني وتنفيذ اتفاقية سنجار، و يضم رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبدالامير يارالله، والفريق الركن عبدالامير الشمري نائب العمليات المشتركة، ومستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، وحميد الشطري وكيل جهاز الامن الوطني.

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