الكلابي: حصة الإقليم وراء تأجيل التصويت على الموازنة

2021/03/15 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد النائب يوسف الكلابي، أن المادة الخاصة بحصة اقليم كردستان هي وراء تاجيل التصويت على الموازنة، فيما كشف عن طرح مقترح بتأسيس شركة نفط خاصة بالاقليم تراقب من قبل شركة سومو.

وقال الكلابي في تصريح متلفز تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "تم توقيع طلب من قبل 153 نائبا لادراج الموازنة في جلسة يوم الاثنين لكنهم تفاجأوا بعدم ادرجها في جدول اعمال الجلسة".

واضاف أن "المادة (11) الخاصة بحصة اقليم كردستان هي وراء تاجيل التصويت على الموازنة"، مبينا ان "المشكلة مع اقليم كردستان تتمثل بملف النفط وسيادية المنافذ الحدودية".

واشار الى انه "تم طرح تأسيس شركة نفط خاصة باقليم كردستان تراقب من شركة سومو"، مؤكدا ان "الاقليم لم يطبق الاتفاقات السابقة بخصوص ادارة المنافذ".

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