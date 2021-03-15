المكتب السياسي يعزي برحيل المناضلة سعده حمه صالح

2021/03/15 | 09:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقلت الى رحمة الله، المناضلة والبيشمركة العتيدة السيدة سعده حمه صالح عقيلة المناضل محمود سنكاوي عن عمر ناهز الـ59 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

ووجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني برقية تعزية الى السيد محمود سنكاوي، فيما يأتي نص البرقية:

الرفيق السيد محمود سنكاوي

ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة البيشمركة والمناضلة العتيدة السيد سعده حمه صالح عقيلتكم.

نأسف من اعماق قلبنا على خسارتها، السيد سعده حمه صالح كانت من النساء المناضلات التي اصبحت تاريخ نضالهن وتضحياتهن مع عوائلهن مبعث فخر لشعبنا، وسخرت اغلب سنوات عمرها للنضال معكم جنبا الى جنب في الايام العصيبة.

نتقدم اليكم والى جميع افراد عائلتكم المناضلة باحر التعازي، نشارككم الاحزان ونبتهل الى الباري عزوجل ان يسكن الراحلة فسيح جناته وان يلهمكم الصبر والسلوان.

انا لله وانا اليه راجعون

المکتب السیاسي

للاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ترجمة

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