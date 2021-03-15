شرطة البصرة تلقي القبض على متهمين بالقتل والنصب والاحتيال

2021/03/15 | 09:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية شرطة البصرة، اليوم الاثنين، القبض على متهمين اثنين بجريمة الشروع بالقتل ومتهم آخر بالنصب والاحتيال.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز مركز شرطة الفراهيدي ألقت القبض على متهمين اثنين مطلوبين بجريمة الشروع بالقتل، فيما تمكنت مفارز مركز شرطة المعقل من القبض على متهم ثالث مطلوب …

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