إيران توجه رسالة للأمم المتحدة بشأن استهداف القواعد الأميركية بالعراق

2021/03/15 | 09:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني علقت ايران في رسالة موجهة الى الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، على استهداف القواعد الأميركية في العراق، والغارة الأميركية التي استهدفت الحشد الشعبي على الحدود العراقية السورية.ونفى مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، بحسب وكالة مهر الإيرانية، واطلع عليها “المركز الخبري الوطني”، “أي تدخل إيراني في الهجمات […]

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