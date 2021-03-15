2021/03/15 | 09:59 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حيث يتجه خام برنت نحو مستوى سبعين دولارا للبرميل، إذ تظهر بيانات تسارع التعافي الاقتصادي الصيني في بداية 2021، مما يدعم الطلب على الطاقة لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 47 سنتا، بما يعادل 0.7 في المئة، إلى 69.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0438 بتوقيت غرينتش، في حين بلغ الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل 66.10 دولار للبرميل، بزيادة 49 سنتا، أو 0.8 في المئة.وأظهرت البيانات أن نمو الناتج الصناعي الصيني تسارع في يناير وفبراير، متجاوزا التوقعات، في حين ارتفع إنتاج مصافي التكرير 15 في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرتفاع أسعار النفط في الاسواق العالمية بدعم من الاقتصاد الصيني عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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