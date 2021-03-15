اكتشاف 3 الاف كيلومتر في صحراء العراق مليئة بالنفط والغاز “غير المستثمر”

2021/03/15 | 10:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف مستشار محافظة الانبار لشؤون الطاقة عزيز خلف الطرموز، عن امتداد الرقعة الجغرافية لحقول النفط والغاز في عموم مدن الانبار .

وقال الطرموز في تصريح صحفي ان “شركة الاستكشافات النفطية احدى تشكيلات وزارة النفط اكدت ان الرقعة الجغرافية لحقول النفط والغاز تمتد من بحيرة الثرثار وصولا الى المناطق الغربية وبمساحة 3 الاف كيلو متر وتعد الرقعة المكتشفة هي الاكبر بين محافظات العراق الاخرى”.

واضاف ان “الفرق الزلزالية البالغ عددها 20 فريقا تجري عمليات تنقيب واسعة النطاق في المناطق الشمالية وصولا الى المناطق الغربية اكدت ان طبقات الارض في تلك المناطق تحوي على كم هائل من النفط والغاز”، مبينا ان “الفرق الزلزالية استخدمت اجهزة حديثة في عمليات التنقيب فضلا عن استخدام الطائرات”.

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