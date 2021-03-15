الزراعة: ثلاث دول كان لها النصيب الأكبر من التمور العراقية

2021/03/15 | 10:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، ان التمور العراقية المصدرة الى الخارج كان النصيب الاكبر منها قد ذهب الى دول الهند والصين والمغرب، فضلا عن بلدان اوروبية.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في تصريح تابعه، NRT عربية، (15 آذار 2021)، ان "الدول التي استوردت الكميات الاكبر من التمور العراقية، كانت الهند والصين والمـغـرب اضافة إلى بـلـدان أوروبـيـة عــدة"، مشيرا الى "الــوزارة تبذل جهود حثيثة بمجال دعم وتطوير قطاع التمور، من خلال التركيز على اقامة مشاريع اكثار الاصناف المميزة والمطلوبة عالميا".

واضاف الجبوري، ان "اصـنـاف التمور المـصـدرة كانت كمياتها الاكـبـر لنوعي الـزهـدي والـخـسـتـاوي، بينما كانت لبقية الاصناف الأخـرى بكميات اقـل"، موضحا ان "اهم المحافظات المنتجة للتمور هي كربلاء وبابل وديالى والبصرة".

وأكـد، ان "استمرار الــوزارة بتقديم جميع التسهيلات إلى المصدرين وشركات التسويق الزراعي لاعادة موقع الـعـراق كمصدر رئيس للتمور في الأسـواق الـعـالمـيـة".

من جانبه، أوضـح مـديـر زراعـة الديوانية حسن مطر الوائلي، أن "اللجان المختصة ستلزم منتجي البذور الأساس لمحصول الـرز الستراتيجي، باستخدام الشاتلة الميكانيكية، التي ستزيد مدة تقسيط مبلغها إلى عشرة اعوام".

وأكد أنه "سيتم تجهيزهم بـجـرعـة الـسـمـاد الإضـافـيـة وتسويق الباذرة المسمدة مع منظومة الري المحوري مـن خـلال تـقـانـات الــري والمكننة الحديثة كحزمة واحدة".

واضاف الوائلي، ان "اللجان ستتابع حالة محصولي الحنطة والشعير وظــروف تنفيذ الخطة الـزراعـيـة الحالية وغـيـرهـا مــن الإجــــراءات، بـهـدف تـحـسـين الـقـطـاع الزراعي والانتقال به إلى مرحلة التصدير".

N.A

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