2021/03/15 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمطار ورارتفاع بدرجات الحرارة..طقس العراق إلى نهاية الأسبوع الحالي- عاجل

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