أسعار صرف الدولار والنفط والذهب لهذا اليوم

2021/03/15 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار ⬅️ 146,000سعر شراء الدولار ⬅️ 145,000 تقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسعر الدولار مقابل التومان الايرانيبغداد 100 دولار ⬅️ 2,420,000 تومانتقريبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملات العالمية الأجنبية100 يورو ⬅️ 119,30 دولار100 باوند ⬅️ 139,000 دولار100 دولار ⬅️ 761,70 ليرة تركيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمعادنسعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1723,18$ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنفطسعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 69,58 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ 66,00 دولارــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( تنويه)- اسعار العملات العالمية المذكورة حالياً في تلك البلدان وليس في العراق - مكاتبنا ليست مسؤولة عن اسعار الدينار العراقي انما هي خدمة مجانية لزبائننا الكرام

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