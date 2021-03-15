بعد انخفاضها ..اسعار النفط تعاود الارتفاع لتقترب من 70 دولاراً

2021/03/15 | 10:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ارتفعت اسعار النفط، الاثنين مقتربة من 70 دولارا للبرميل، مدعومة بتخفيضات الانتاج من كبار المنتجين والتفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي وتعافي الطلب على الوقود في النصف الثاني من العام.وبحسب / رويترز / ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ايار 50 سنتًا، أو 0.72٪، إلى 69.72 دولارًا للبرميل ، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر نيسان 66.13 دولارًا للبرميل، مرتفعًا 52سنتًا، أو 0.79٪.وتأتي تخفيضات الإمدادات في الوقت الذي قررت فيه منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) وحلفاؤها، المجموعة المعروفة باسم / اوبك +/ ، في وقت سابق هذا الشهر تمديد معظم تخفيضات الامدادات حتى نيسان.ويتوقع المستثمرون ان تصدر الصين بيانات اقتصادية ايجابية يوم الاثنين، مما يدعم توقعات نمو اقوى في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.بشكل منفصل، خفضت شركات الطاقة الامريكية عدد منصات النفط والغاز الطبيعي ، في اولانخفاض أسبوعي منذ تشرين الثاني وهو ما اعطى دفعة اضافية لارتفاع أسعار النفط./انتهى8

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