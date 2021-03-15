وفد امني كبير برئاسة الاعرجي يصل الى سنجار

2021/03/15 | 10:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وصل وفد امني كبير برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي الى قضاء سنجار في نينوى .ويضم الوفد رئيس اركان الجيش ووكيل رئيس جهاز الامن الوطني ونائب قائد قيادة العمليات المشتركة وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وعددا من الضباط ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى./انتهى8

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