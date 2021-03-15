اللقاحات وموجات الرفض: قصة لقاح الجدري.. سيف البياتي

2021/03/15 | 10:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب اخصائي الاطفال الدكتور سيف البياتي:

هذه اللوحه تصور لقاح الجدري كوحش على شكل بقره يلتهم الاطفال على ايدي الاطباء

يعود تاريخ تلك اللوحه للقرون الوسطى عندما انتشر مرض الجدري وحصد حياة الملايين واصيب ثلث الناجين بالعمى ، حينها نجح الدكتور إدوارد جينر في اكتشاف لقاح من جرعه طفيفه من مرض جدري البقر للوقايه من مرض الجدري ….

واجه اللقاح موجات من الرفض والمظاهرات وانتشرت مقولة ( السجن خيرٌ من طفل مسموم ) وبفضل هذا اللقاح انقذت حياة الملايين

كان ذلك عندما كانت اللوحه والقصيده وغيرها من الوسائل الانسانيه تعبير عن رفض الناس

المهم

تم تلقيح الناس في وقتها جبرا باستخدام الغرامات و السجن و المحاكمات

و قضي على الجدري

و سجلت اخر حاله سنه 1977

و أعلن الكوكب خالي من الجدري سنة 1980

و كان هذا اول مرض قضى عليه البشر باستخدام اللقاحات

الهدف الثاني هو شلل الاطفال و لولا رفض اللقاح في بعض المناطق الساخنه في أفغانستان و باكستان لاعلن الكوكب خالي من شلل الاطفال

بس لحد الان نحارب و نحفز على اللقاح بعراقنا حتى لا نرجع للكابوس و يرجع شلل الاطفال

المهم ما علينا

مدري عليمن جبناها

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