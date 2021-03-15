العراق يصدر 600 الف طن من التمور الى الأسواق العالمية

2021/03/15 | 10:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن بلوغ كميات التمور المصدرة الى الاسواق العالمية للموسم الحالي 600 الف طن من مختلف الأنواع.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر الجبوري في حوار تابعته /المعلومة/، ان “الدول التي استوردت الكميات الاكبر من التمور العراقية، كانت الهند والصين والمغرب اضافة الى بلدان أوروبية عدة”، مؤكدا “بذل الوزارة لجهود حثيثة بمجال دعم وتطوير قطاع التمور، من خلال التركيز على إقامة مشاريع إكثار الاصناف المميزة والمطلوبة عالميا”.

وأضاف الجبوري، ان “اصناف التمور المصدرة كانت كمياتها الاكبر لنوعي الزهدي والخستاوي، بينما كانت لبقية الاصناف الاخرى بكميات اقل”، منوها بان “اهم المحافظات المنتجة للتمور هي كربلاء المقدسة وبابل وديالى والبصرة” .

واكد “استمرار الوزارة بتقديم جميع التسهيلات الى المصدرين وشركات التسويق الزراعي لإعادة موقع العراق كمصدر رئيس للتمور في الاسواق العالمية”.



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