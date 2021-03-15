الموانئ تفتح عطاءات بناء 8 قطع بحرية وتحديث اسطول الساحبات

2021/03/15 | 10:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

فتحت الشركة العامة لموانئ العراق بالتعاون مع هيئة القرض الياباني، الاثنين، عطاءات بناء 8 قطع بحرية وتحديث اسطول الساحبات والحفارات والزوارق، بينما أكدت انجاز ما نسبته 95 % في مشروع تطوير بواباب وطريق ميناء ام قصر لتنظيم دخول وخروج الشاحنات.

وقال المدير العام لشركة موانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “هيئة القرض الياباني التابعة الى الشركة العامة لموانئ العراق فتحت عطاءات لبناء قطع بحرية بواقع ثلاث ساحبات بقدرات مختلفة مع خمسة زوارق متعددة الاغراض ضمن مشاريع الهيئة وبحسب آلية عمل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي – جايكا، وتحديث اسطول الشركة من الحفارات والساحبات والزوراق الاخرى لمواكبة التوسع الحاصل في عمل الموانئ، واستيعاب السفن القادمة والمغادرة”.

واشار الفرطوسي الى “وصول نسبة إنجاز مشروع تطوير بوابة وطريق ميناءي أم قصر الشمالي والجنوبي الى 95 بالمئة بكلفة بلغت 26 مليار دينار، وبلغ طول الطريق الممتد إلى بوابة الميناء ما يقارب 4 كيلومترات، فضلا عن توسعة الطريق بعرض 16 مترا مع إنشاء ثلاثة مداخل مرتبطة بثلاث بوابات رئيسة إلكترونية حديثة وهي بوابة K9، بوابة سونار، بوابة طوارئ، وكاميرات مراقبة متطورة”.

واوضح ان “المشروع يسهم في انسيابية حركة الشاحنات من وإلى ميناء ام قصر، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمرورها، مع مواكبة التطور الحاصل والزيادة المتوقعة للتبادل التجاري”، مبينا ان “مدخل ميناء ام قصر الشمالي شهد تنفيذ حملة لرفع التجاوزات لغرض توسعة وانشاء طريق طوارئ لاستيعاب الحمولات التخصصية”.

واضاف ان “الحملة شملت رفع 24 محلا واقعة عند مدخله والتي شكلت عائقا امام تنفيذه، وكان الهدف من ذلك توسعة الطريق لتنظيم دخول وخروج الشاحنات”.

يذكر أن هيئة القرض الياباني نفذت مشاريع عديدة تشمل تطوير البنى التحتية وتوفير القطع البحرية ووفرت العديد من الحفارات والساحبات والناقلات، فضلا عن الرافعة العملاقة (أبا ذر) التي لها دور كبير في انتشال الغوارق، والعمل جار على انشاء سفينتين في سريلانكا احداهما للادلاء البحريين، والأخرى للتنوير البحري، وقد وصل عقد انشاء حوض عائم 8000 طن الى مراحل متقدمة وسيوقع العقد خلال المدة القليلة المقبلة.



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