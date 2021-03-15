2021/03/15 | 10:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشفت إحصائية جديدة أعدها مركز دراسات مصري، عن عدد العمليات الإرهابية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال شهر فبراير 2021، مؤكدة أنها بلغت 83 هجوما، مقابل 110 هجمات في يناير الماضي من نفس العام.وذكر المركز الوطني للدراسات للأنشطة والتفاعلات المرتبطة بالظاهرة الإرهابية، في تقرير له، اطلع عليه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق رابعاً بقائمة الدول الأكثر عرضة للهجمات الإرهابية المركز الخبري الوطني.

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