أسعار النفط: 70 دولاراً للبرميل

2021/03/15 | 10:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع

تراجع خام برنت بالقرب من 70 دولارا

للبرميل، مدعوما بتخفيضات الإنتاج من

كبار المنتجين والتفاؤل بشأن الاقتصاد

العالمي وتعافي الطلب على الوقود في

النصف الثاني من العا

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