وفد أمني رفيع يصل إلى سنجار

2021/03/15 | 10:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وصل، اليوم الاثنين، وفدا امنيا رفيعا من بغداد الى قضاء سنجار بمحافظة نينوى، لمتابعة الوضع الامني وتنفيذ اتفاقية سنجار.وقال مصدر أمني لـ”النور نيوز”، ان “الوفد يضم رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبدالامير يارالله ونائب قاءد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير الشمري ومستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي، ووكيل جهاز الأمن …

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