حقوق الانسان النيابية: إجراءات الحكومة أدت لتدهور الحالة الاقتصادية

2021/03/15 | 10:29 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

انتقد رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية ارشد الصالحي، الاثنين، إجراءات الحكومة بخصوص الأوضاع الاقتصادية، مؤكدا أنها أدت لتدهور الحالة الاقتصادية للفقير.

وقال الصالحي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “المعدل الاقتصادي للفرد العراقي في انخفاض مستمر”، مشيرا إلى أن “الوضع لا يبشر بخير وعلى وزارة التخطيط والوزارات الأخرى وضع الحلول المناسبة”.

وأضاف، أن “الحكومة حتى الان لم تستطع النهوض بالواقع الاقتصادي”، لافتا إلى أن “إجراءات الحكومة مع الكتل السياسية المتنفذة أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية للفقير”.

من جانب آخر بين الصالحي، أن “الخلافات بين بغداد وأربيل لاتزال مستمرة والأمور تتجه للتعقيد”، مبينا أن “حكومتي المركز والإقليم لا تريدان اطلاع الكتل السياسية على الأسرار التي يملكونها”.

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