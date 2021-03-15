من يدعي حب الشعب عليه أن يترجم حبه وإخلاصه إلى واقع - فلاح أمين الرهيمي

2021/03/15 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي حينما يستوزر رئيس الوزراء والوزراء للمسؤولية وحينما يرشح النائب إلى قبة البرلمان تكاد لا تخلو فقرة من خطاباتهم من كلمة (الشعب).



وأصبحت كلمة الشعب تقال وتردد بحماس إلا أن الشعب المسكين ضائع في الفوضى بين أصحاب المناصب وكل واحد منهم يعيش في واد يختلف عن الآخر.



لم أجد تحليل صائب للحقيقة والواقع أدق من أبيات الشعر للشاعر الكبير موفق محمد أبو خمرة ..



أكررها وأصقلها من أجل أن يسمعها حتى من به صمم من ......





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