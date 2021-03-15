-العامية- و-الفصحى- مرّة أخرى! - سليمان جبران

2021/03/15 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليمان_جبران سليمان جبران: "العامية" و"الفصحى" مرّة أخرى!من كتاب "على هامش التجديد والتقييد في اللغة العربيّة المعاصرة"، حيفا 2009، ص.



61 – 77.نبدأ بالتسمية.



فقد درجنا منذ سنوات طويلة، بغير حقّ، على تسمية لغتنا التي نتحدّث بـها في البيت والشارع والمكتب، والمنابر الرسمية أحيانا، لغة عامّية.



ليس من السهل معرفة أول من "ابتكر" هذه التسمية، فنحمّله وزرها، لكنْ من الواضح أنّـها تسمية غير موضوعيّة، تسمية ......





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