2021/03/15 | 13:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص أول تعليق من المخابرات بشأن نقل عدد من ضباطه لهيئة المنافذ المركز الخبري الوطني.

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