مصر تدعو لانقاذ 43 عاملا مصريا محتجزين في العراق

2021/03/15 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم نائب مصري ببيان عاجل للحكومة

ممثلة في وزارات الخارجية، والقوى

العاملة، والهجرة وشئون المصريين في

الخارج، للتحرك من أجل إنقاذ 43 عاملا

مصريا في العراق،

وقال في بيان للنائب محمد عبدالله زين

نشرته

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