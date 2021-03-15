سبب واحد يمنع و5 طرق تسهل وضع يد بغداد على أموال عراقية تكفي موازنات لـ5 سنوات ورواتب لـ9 سنين

2021/03/15 | 13:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف الخبير القانوني علي التميمي، 4 طرائق قانونية تسهل على العراق استرداد امواله المجمدة والمهربة في الخارج، والتي تعادل 500 مليار دولار اي مايساوي موازنات 5 سنوات وراواتب 9 سنين.

وقال التميمي في تصريح ان “التحرك الدولي الافضل لاسترجاع الاموال المهربة للخارج والتي تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار يمكن عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والموقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بمساعدة هذه الدول، وكذلك بالتعاون عبر واشنطن وفق المادة ٢٨ من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨”.

واضاف ان “ العراق يستطيع استرداد امواله كذلك وفقا للمادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة الأمم المتحدة، والعراق كان يحارب داعش الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤”.

وبين ان “بريطانيا ابدت استعدادها للمساعدة في هذا الملف وهذه الدول تحوي في بلدانها الكثير من الأموال المهربة وايضا مطلوبين للقضاء وايضا يمكنها أن تساعد العراق في استرجاع هذه الأموال، فضلا عن وجود مبلغ ٦٥ مليار دولار في البنك الفدرالي الأميركي مجمدة عائدة للنظام السابق ويمكن للعراق المطالبة بها وفق الاتفاقية أعلاه لعام ٢٠٠٨”.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة النزاهة النيابية، أن ملف استرداد الأموال المنهوبة والمحجوزة في الخارج، يفتقد إلى التنسيق المؤسساتي المتكامل.

وقالت عضو اللجنة عالية نصيف في تصريح للوكالة الرسمية إن “كل المؤسسات المعنية بهذا الملف لا تنسق فيما بينها بل تعمل كل واحدة على حدة دون التنسيق مع المؤسسات الاخرى”.

وأضافت، أن “الكثير من مؤسسات الدولة في المساءلة والعدالة ووزارة الداخلية والإنتربول في الخارج والبنك المركزي وهيئات النزاهة تعمل على موضوع استرداد الأموال المنهوبة لكن لا يوجد تنسيق فيما بينها”.

وتابعت، أنه “من الضروري التشديد في الاتصالات من أجل استرجاع العقارات الخارجية، وللأسف لا يوجد تنسيق بين وزارتي الخارجية والمالية بهذا الصدد”، مشيرة الى أن “التنسيق والتكامل، يحتاجان الى إقامة دعاوى خارجية تتطابق مع قانون الدول التي توجد فيها الأموال المنهوبة”.

وتقدر الاموال العراقية المهربة والمجمدة في الخارج مايفوق الـ500 مليار دولار، وهو مايكفي موازنة 5 اعوام ورواتب لـ9 سنوات.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سبب واحد يمنع و5 طرق تسهل وضع يد بغداد على أموال عراقية تكفي موازنات لـ5 سنوات ورواتب لـ9 سنين) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سبب واحد يمنع و5 طرق تسهل وضع يد بغداد على أموال عراقية تكفي موازنات لـ5 سنوات ورواتب لـ9 سنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).