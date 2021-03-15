العراق: حادث مروع يودي بحياة 3 اشخاص واصابة اخرين

2021/03/15 | 13:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مصدر أمني، الأثنين، بمصرع وإصابة ستة أشخاص بحادث سير في محافظة البصرة.

وقال المصدر، لـ NRT عربية (15 اذار 2021)، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم، فيما أُصيب 3 اخرون بحادث مروري وقع في منطقة الشافي التابعة لقضاء القرنة بمحافظة البصرة.

واضاف المصدر ان "الحادث وقع نتيجة تصادم مركبتين الاولى نوع (جارجر) والاخرى عجلة نوع "كيا"، مبينا جميع الجرحى والمتوفين نقلو الى المستشفى.

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