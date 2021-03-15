المخابرات يوضح بشأن نقل عدد من منتسبيه إلى المنافذ الحدودية

2021/03/15 | 13:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدر جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن نقل عدد من منتسبيه إلى المنافذ الحدودية، فيما رفض ماوصفها بالتصريحات السياسية التي تحاول الإساءة الى سمعة الجهاز والنيل من كرامة ووطنية ضباطه ومنتسبيه.وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “اطلع على تصريحات سياسية تحاول الإساءة الى سمعة …

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