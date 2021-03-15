 جهاز المخابرات يستغرب “الطعن” به بسبب إجراءات إدارية مثل نقل مجموعة من منتسبيه

2021/03/15 | 13:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعرب جهاز المخابرات الوطني، الاثنين، عن استغرابه من تصريحات سياسية تحاول الإساءة الى سمعة الجهاز، فيما اكد الاحتفاظ بحقه القانوني في مقاضاة كل من يحاول النيل من كرامة منتسبيه.

وقال الجهاز في بيان انه “اطلع على تصريحات سياسية تحاول الإساءة الى سمعة الجهاز والنيل من كرامة ووطنية ضباطه ومنتسبيه”، معربا عن استغرابه “لمثل تلك التصريحات التي تتجاوز كل السياقات الطبيعية للتعاطي مع حساسية الجهاز وطبيعة عمله، ناهيك عن الطعن بانتمائه الوطني، على خلفية إجراءات إدارية اعتيادية مثل نقل مجموعة من منتسبيه الى مؤسسة اخرى”.

واضاف ان “ضباط ومنتسبو الجهاز يؤكدون أنهم جنود أوفياء لوطنهم في أي موقع يعملون فيه، فإن الإجراء الإداري المشار اليه تم وفق هذه الرؤية الوطنية والمهنية وتلبية لطلب هيئة المنافذ الحدودية بالحاجة الى مجموعة من العناصر لتدعيم عمل المنافذ مهنياً وأمنياً، حيث وصل الى الجهاز وفق القنوات الاصولية، وقد استجاب الجهاز لهذا الواجب بعد دراسة السياقات القانونية”.

واعرب الجهاز عن أسفه “لاضطراره الرد والتوضيح على مثل هذه الاتهامات الظالمة من بعض الفئات السياسية والإعلامية والمستندة الى معلومات خاطئة تماماً، وبما يتقاطع مع كل الأعراف والسياقات في التعاطي مع السرية والحساسية في عمل أجهزة المخابرات، حيث تفتخر الدول بأجهزة مخابراتها وترفض الزج بها في أي جدل سياسي وإعلامي”، مؤكدا “احتفاظه بحقه القانوني بمقاضاة كل من يحاول النيل من كرامة منتسبيه”.

وجدد الجهاز “العهد لشعبنا بأن يواصل واجبه الوطني والدستوري في حماية أمن العراق ومصالح شعبنا العليا”.

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