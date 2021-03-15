2021/03/15 | 13:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادمن المقرر ان تصدر لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، عقوبة بحق رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي.وقال مصدر في اللجنة في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “لجنة الانضباط باتحاد الكرة بصدد معاقبة رئيس الهيئة الادارية لنادي الديوانية حسين العنكوشي اليوم الاثنين”.واوضح ان “اللجنة ستغرم العنكوشي بمبلغ عشرة ملايين دينار وحرمانه من مرافقة فريقه لـ6 مباريات بسبب تصريحاته ضد الحكم الدولي مهند قاسم”.يذكر ان العنكوشي، تسبب بتجاذبات في الوسط الرياضي بسبب تصريحاته ضد نادي الشرطة.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تكشف حجم العقوبة المنتظرة بحق العنكوشي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تكشف حجم العقوبة المنتظرة بحق العنكوشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).